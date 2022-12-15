В Киеве простились с известным журналистом и активистом Артемом Скоропадским (фото, видео)
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Артёму Скоропадскому был 41 год, долгое время он боролся с тяжелой болезнью.
В четверг, 15 декабря, в Киеве простились с бывшим пресс-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадским, скончавшимся утром 10 декабря в реанимации после продолжительной тяжелой болезни желудка.
Отпевание известного журналиста началось в 12:00 в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе. После заупокойной службы гроб с телом активиста привезли на Майдан Незалежности.
Проститься с Артемом Скоропадским пришли родные, друзья и знакомые. Провести коллегу в последний путь пришли и коллеги-журналисты, среди которых Сакен Аймурзаев и Богдан Кутепов. На церемонии прощания также были и товарищи из "Правого сектора".
Похоронили Артема Скоропадского на Байковом кладбище.
Фото и видео: Ян Доброносов
Что известно об Артеме Скоропадском
Артем Скоропадский родился и начинал журналистскую карьеру в Москве. В частности, он работал в издании "Коммерсантъ".
После Оранжевой революции в 2005 году Скоропадский переехал в Киев и одним из первых получил украинское гражданство. Являлся активистом и патриотом.
В 2013 году Скоропадский возглавил пресс-службу "Правого сектора", был участником Революции Достоинства.
В 2017 году по представлению ФСБ российский суд заочно арестовал Скоропадского.
С января по октябрь 2022 года он возглавлял редакцию журнала "Країна" и ряд медиапроектов.
Несмотря на тяжелую болезнь, Артем занимался волонтерством — до последнего помогал раненым и организовывал грузы на фронт.
Напомним, 15 декабря стало известно о смерти бывшего игрока национальной сборной Украины по баскетболу Даниила Козлова.