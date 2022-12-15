В Киеве простились с известным журналистом и активистом Артемом Скоропадским (фото, видео)

Артёму Скоропадскому был 41 год, долгое время он боролся с тяжелой болезнью.

В четверг, 15 декабря, в Киеве простились с бывшим пресс-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадским, скончавшимся утром 10 декабря в реанимации после продолжительной тяжелой болезни желудка.

Отпевание известного журналиста началось в 12:00 в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе. После заупокойной службы гроб с телом активиста привезли на Майдан Незалежности.

Проститься с Артемом Скоропадским пришли родные, друзья и знакомые. Провести коллегу в последний путь пришли и коллеги-журналисты, среди которых Сакен Аймурзаев и Богдан Кутепов. На церемонии прощания также были и товарищи из "Правого сектора".

Похоронили Артема Скоропадского на Байковом кладбище.

Скоропадскому был 41 год

Церемония прощания прошла в Свято-Владимирском соборе

Провести в последний путь Артема пришли родные и знакомые

Церемония прощания с Артемом Скоропадским

На церемонию пришел журналист Сакен Аймурзаев

Похоронили Артема Скоропадского на Байковом кладбище

Гроб с телом активиста привезли и на Майдан Незалежности

Гроб несли товарищи из "Правого сектора"

Фото и видео: Ян Доброносов

Что известно об Артеме Скоропадском

Артем Скоропадский родился и начинал журналистскую карьеру в Москве. В частности, он работал в издании "Коммерсантъ".

После Оранжевой революции в 2005 году Скоропадский переехал в Киев и одним из первых получил украинское гражданство. Являлся активистом и патриотом.

В 2013 году Скоропадский возглавил пресс-службу "Правого сектора", был участником Революции Достоинства.

В 2017 году по представлению ФСБ российский суд заочно арестовал Скоропадского.

С января по октябрь 2022 года он возглавлял редакцию журнала "Країна" и ряд медиапроектов.

Несмотря на тяжелую болезнь, Артем занимался волонтерством — до последнего помогал раненым и организовывал грузы на фронт.

Напомним, 15 декабря стало известно о смерти бывшего игрока национальной сборной Украины по баскетболу Даниила Козлова.