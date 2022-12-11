Умер известный журналист и активист, экс-спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский

Скоропадскому был 41 год

Умер известный журналист, бывший пресс-секретарь "Правого сектора", волонтер, главный редактор журнала "Країна" Артем Скоропадский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга Скоропадского Елена Солодовникова. По её словам, мужчина умер утром 10 декабря в реанимации, после тяжелой желудочной болезни.

"Ты настраивал меня на то, что в конце концов придется жить без тебя. Постоянное лечение, терапия. Ты знал, что угасал. Мы часто говорили об этом. Но я все равно не была готова, что ты уйдешь так быстро и внезапно", — пишет Солодовникова.

Она также отметила, что прощание с Артемом Скоропадским будет организовано в ближайшее время.

"Ты бы хотел, чтобы было много друзей. Я пишу это и плачу. Я не могу смириться, что ты был. Ты есть. И будешь дальше. В воспоминаниях. В сердце", — добавила супруга журналиста.

Пост супруги Скоропадского в Facebook

Также о смерти бывшего пресс-секретаря "Правого сектора" высказался его друг, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик на своей странице в Facebook.

"Ты же фактически был летописцем протестного уличного движения Киева, работая корреспондентом в "Коммерсант-Украина". Ты, рожденный в Москве, выпускник МГУ сознательно изучил украинский, когда это еще не было в тренде. В прошлом году ты наконец-то осуществил мечту – стал гражданином Украины по паспорту, а не только душой", — подчеркнул Селик.

Отметим, что Артем Скоропадский родился в столице россии. Окончил Московский государственный университет. В 2005 году переехал в Киев, стал корреспондентом издания "Коммерсант-Украина". В 2014 году Скоропадский стал пресс-секретарем "Правого сектора", а в 2022 — главным редактором журнала "Країна".

Напомним, что на войне с российскими оккупантами погиб актер и ведущий Ярослав Гаркавко, участник комедийной передачи "Лига смеха".