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Помер відомий журналіст та активіст, ексспікер "Правого сектору" Артем Скоропадський

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Артем Скоропадський Новина оновлена 11 грудня 2022, 13:36
Артем Скоропадський. Фото facebook.

Скоропадському був 41 рік

Помер відомий журналіст, колишній речник "Правого сектору", волонтер, головний редактор журналу "Країна" Артем Скоропадський.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Скоропадського Олена Солодовникова. За її словами, чоловік помер вранці 10 грудня в реанімації після тяжкої шлункової хвороби.

"Ти налаштовував мене на те, що врешті-решт доведеться жити без тебе. Постійне лікування, терапія. Ти знав, що згасав. Ми часто говорили про це. Але я все одно не була готова, що ти підеш так швидко і раптово", — пише Солодовникова.

Вона також зазначила, що прощання з Артемом Скоропадським буде організовано найближчим часом.

"Ти б волів, щоб було багато друзів. Я пишу це і плачу. Я не можу змиритися, що ти був. Ти є. І будеш далі. У спогадах. У серці", — додала дружина журналіста.

Артем Скоропадський, смерть, журналіст
Пост дружини Скоропадського у Facebook

Також про смерть колишнього прессекретаря "Правого сектора" висловився його друг, голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик на своїй сторінці у Facebook.

"Ти ж фактично був літописцем протестного вуличного руху Києва, працюючи кореспондентом у "Комерсант-Україна". Ти, народжений у Москві, випускник МДУ свідомо вивчив українську, коли це ще не було в тренді. Торік ти нарешті здійснив мрію – став громадянином України за паспортом, а не лише душею", — наголосив Селик.

Зазначимо, що Артем Скоропадський народився у столиці росії. Закінчив Московський державний університет. У 2005 році переїхав до Києва, став кореспондентом видання "Комерсант-Україна". 2014 року Скоропадський став прессекретарем "Правого сектору", а 2022 — головним редактором журналу "Країна".

Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами загинув актор та ведучий Ярослав Гаркавко, учасник комедійної передачі "Ліга сміху".

Теги:
#Смерть #Журналіст #Артем Скоропадський #Хвороба