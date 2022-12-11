Помер відомий журналіст та активіст, ексспікер "Правого сектору" Артем Скоропадський

Скоропадському був 41 рік

Помер відомий журналіст, колишній речник "Правого сектору", волонтер, головний редактор журналу "Країна" Артем Скоропадський.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Скоропадського Олена Солодовникова. За її словами, чоловік помер вранці 10 грудня в реанімації після тяжкої шлункової хвороби.

"Ти налаштовував мене на те, що врешті-решт доведеться жити без тебе. Постійне лікування, терапія. Ти знав, що згасав. Ми часто говорили про це. Але я все одно не була готова, що ти підеш так швидко і раптово", — пише Солодовникова.

Вона також зазначила, що прощання з Артемом Скоропадським буде організовано найближчим часом.

"Ти б волів, щоб було багато друзів. Я пишу це і плачу. Я не можу змиритися, що ти був. Ти є. І будеш далі. У спогадах. У серці", — додала дружина журналіста.

Пост дружини Скоропадського у Facebook

Також про смерть колишнього прессекретаря "Правого сектора" висловився його друг, голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик на своїй сторінці у Facebook.

"Ти ж фактично був літописцем протестного вуличного руху Києва, працюючи кореспондентом у "Комерсант-Україна". Ти, народжений у Москві, випускник МДУ свідомо вивчив українську, коли це ще не було в тренді. Торік ти нарешті здійснив мрію – став громадянином України за паспортом, а не лише душею", — наголосив Селик.

Зазначимо, що Артем Скоропадський народився у столиці росії. Закінчив Московський державний університет. У 2005 році переїхав до Києва, став кореспондентом видання "Комерсант-Україна". 2014 року Скоропадський став прессекретарем "Правого сектору", а 2022 — головним редактором журналу "Країна".

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