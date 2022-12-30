Среди основных проблем командование армии рф указывало нарушение масочного режима и неправильно заполненные документы

В сети появились документы, которые подтверждают неэффективность российской армии. В вооруженных силах процветает бюрократия, которая негативно сказывается на эффективности войск врага.

Об этом пишут иностранные СМИ.

Согласно презентации заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Сычевого А.И., российская армия полностью увязла в бюрократии, что сказывается на эффективности войск. В приоритете у командования — правильно заполнение документов и бумажная волокита, а не решение реальных боевых проблем.

Перед тем, как россия вторглась в Украину, в вооруженных силах была проведена комплексная проверка, о которой, собственно, и отчитывается генерал Сычевой. Наибольшими проблемами российской армии оказались неправильно заполненная документация и несоблюдение масочного режима в разгар пандемии. В презентации ни слова не сказано о недоукомплектованности подразделений, неподготовленном личном составе и прочих реальных проблемах.

С этими документами было ознакомлено высшее военное руководство страны, которое на основании этих бумажек с неправдивой информацией и приняло роковое решение о вторжении в Украину. В командовании вс рф ни на секунду не сомневались в мощи и величии своей армии и на полном серьезе считали, что смогут за считанные дни захватить Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у российских подразделений в Украине сейчас критический некомплект. Армия врага может утратить боеспособность, уверен военный обозреватель Александр Коваленко.