Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") указал на серьезные проблемы россиян

В подразделениях российских оккупационных войск фиксируется серьёзная недокомплектация подразделений батальон-тактических групп.

Напомню, что в среднем в состав БТГр входят: 11 танков, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗО, 3 ЗРК/ЗРПК и 3 РЭБ.

В свою очередь, в войне против Украины задействовано 128 БТГр РОВ (российские оккупационные войска, — ред.), но технический состав отличается от штатного.

Так, вместо 1408 танков, стандартно для 128 БТГр, у россиян задействовано от 850 до 950, плюс/минус. Вместо 4 224 ББМ их чуть больше 2 400. С артиллерией тоже некомплект, вместо 1 536 единиц, ствольной чуть больше 1 300, а реактивной нет даже 600 систем!

Это те подразделения, что задействованы сейчас. Вот и вопрос, о чём думало командование РОВ, когда начинало мобилизацию? У них сейчас критический некомплект, который сравним по рядку показателем с выводом в связи с утратой боеспособностью – но не выводят. Не выводят, но и завести, в нужном количестве и в сжатые сроки, тоже не могут.