Санкции сильно повлияли на разные сферы в рф

На фоне внедрения Западом жестких ограничений против российской федерации, многолетние стремления диктатора владимира путина уменьшить зависимость оборонно-промышленного комплекса россии от импорта важных составляющих потерпели крах.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на тайный аудит российской Генеральной прокуратуры, в россии еще с 2019 года была внедрена программа, в которой были четко очерчены цели по уменьшению количества поставок с Запада до 2025 года. Речь шла о создании производства компонентов для разного типа вооружения на территории рф. Планировалось производство радаров, подлодок, систем противоракетной обороны и т.д. В то же время после внутренней проверки плана, проведенной за 10 месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, было установлено, что выполнить его так и не удалось.

Изданию представилась возможность ознакомиться двумя десятками страниц аудита, датированным апрелем 2021 года. Согласно этому документу, москва не оставляла попыток реализовать импортозамещение 177 058 компонентов, используемых в 278 типах боевой российской техники. Кроме того, россия хотела остановить поставки 640 такого типа компонентов из Украины.

Только два года назад рф пыталась заменить 18047 компонентов для 43 типов военной техники, однако смогла сделать это лишь для 3148 позиций.

Что касается попыток заменить компоненты украинского производства, то в 2020 году россия осуществила эту процедуру только для четырех типов оборудования.

В документе отмечается, что в 2020 году россии удалось добиться лишь ограниченного количества успехов в реализации импортозамещения незначительного количества оборудования для радио- и лазерной разведки.

В течение следующего, 2021 года, ситуация улучшений так и не испытала.

Что касается реальных оценок одного из европейских чиновников, то в россии ожидается дальнейшая деградация военной техники и многих типов боевого вооружения, ведь большинство зависит именно от иностранных компонентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией ввели против россии очередной пакет санкционных ограничений из-за ее военной агрессии против Украины.