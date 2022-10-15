Санкції працюють: західним ЗМІ стало відомо про велику проблему армії путіна

Санкції сильно повпливали на різні сфери у росії

На тлі впровадження Заходом жорстких обмежень проти російської федерації, багаторічні прагнення диктатора володимира путіна зменшити залежність оборонно-промислового комплексу рф від імпорту важливих складових зазнали краху.

Як повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на таємний аудит російської Генеральної прокуратури, що у рф ще з 2019 року була впроваджена програма, в якій було чітко окреслені цілі зі зменшення кількості поставок із Заходу до 2025 року. Мова йшла про створення виробництва компонентів для різного типу озброєння на території росії. Планувалося виробництво радарів, підводних човнів, систем протиракетної оборони тощо. Водночас після внутрішньої перевірки плану, котра була проведена за 10 місяців до повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено, що виконати його так і не вдалося.

Виданню випала нагода ознайомитися двома десятками сторінок аудиту, що датований квітнем 2021 року. Згідно з цим документом, москва не полишала спроб реалізувати імпортозаміщення 177 058 компонентів, які використовуються у 278 типах бойової російської техніки. Крім того, рф хотіла зупинити поставки 640 такого типу компонентів з України.

Лише два роки тому росія намагалася замінити 18047 компонентів для 43 типів військової техніки, проте спромоглася зробити це лише для 3148 позицій.

Що стосується спроб замінити компоненти українського виробництва, то у 2020 році рф здійснила цю процедуру лише для чотирьох типів обладнання.

У документі зазначається, що у 2020 році росії вдалося досягнути лише обмеженої кількості успіхів щодо реалізації імпортозаміщення незначної кількості обладнання для радіо- та лазерної розвідки.

Упродовж наступного, 2021 року, ситуація покращень так і не зазнала.

Що стосується реальних оцінок одного з європейських чиновників, то у росії очікується подальша деградація військової техніки та багатьох типів бойового озброєння, адже більшість з них залежить саме від іноземних компонентів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки спільно з Великою Британією ввели проти росії черговий пакет санкційних обмежень через її військову агресію проти України.