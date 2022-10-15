Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский – о том, может ли российский вариант мобилизации перерасти в противостояние властям рф

Российский диктатор путин, объявивший более трех недель назад так называемую "частичную мобилизацию", заявил в пятницу, 14 октября, что та находится на завершающем этапе. По его словам, повестки получили уже 222 тысячи человек, и в течение двух недель "все мобилизационные мероприятия будут завершены".

При этом, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, генералы рф используют мобилизованных россиян в качестве "пушечного мяса", поэтому не заинтересованы в их основательной подготовке.

Расхожий термин "пушечное мясо" – как перевод с английского языка. А во французском варианте "пушечное сало" или "смазка для пушечного ствола". По некоторым источникам, выражение впервые было использовано Шекспиром в размышлениях о смысле войны. О смысле ведения войны. Означал термин бессмысленность гибели за чьи-то непонятные интересы, цели, идеи или идеалы. В таком контексте ВСУ весь украинский народ борется с захватчиками за идеалы своей свободы, своей независимости. В таком сопротивлении есть смысл.

А за что воюют и гибнут на украинской земле российские захватчики? За лживые идеи и идеалы их диктатора, российской власти. И в этом смысле на украинской территории российские военные действительно являются "пушечным мясом" вне зависимости от степени и продолжительности их подготовки. А также вне зависимости от их должностей и воинских званий.

Те, кто начинают войну, всегда начинают ее по разработанному плану. Но раньше или позже – всегда война начинает идти не по плану. И человеческое желание и надежды не оказывают на ее ход никакого влияния, с точки зрения достижения поставленных целей. Ресурсы, технологии, вооружение, человеческий фактор – они, каждый по-своему, являются факторами влияния в войне и факторами слома всех военных планов. ВСУ, граждане Украины, получив военную помощь от наших западных партнеров, сломали все планы российских агрессоров. Можно бесконечно рисовать данные статистики "процветания", статистики "развития", даже опережающего "развития". Война всю эту брехню обнажает очень быстро.

Вот почему кремлю потребовалась мобилизация. Ответ очень простой – своим сопротивлением и благодаря помощи наших западных партнеров на поле боя в Украине стали заканчиваться оккупационные военнослужащие. И этот недостаток было необходимо каким-то образом восполнять. По этой причине для какой-то части российских "мобиков" времени на какую-то подготовку просто не было.

Критика в адрес военного руководства рф и в целом в адрес руководства рф идет постоянно со всех сторон. Одни критикуют за то, что "война в Украине идет мягко, а надо жестче и безжалостней". Другие за то, что не тех мобилизуют и не так мобилизуют. Но в целом это не критика неприятия войны против Украины как таковой. Ведь верховный диктатор остается вне критики. Он всё задумывает правильно. Просто его холопы не так выполняют задуманное. А часть населения просто бежит от этой мобилизации, вернее от шанса погибнуть по приказу верховного диктатора в качестве "пушечного мяса". По этой причине российская критика в адрес власти или ее какой-то части – это не противостояние этой власти и ее приказам, а попытка поудобнее подставить спину под батоги, чтобы было не так больно.

Подводя итоги прошедшего периода российской мобилизации, можно говорить о ее провале, если исходить из оценок бегства потенциальных военнослужащих из своего государства за границу от этой самой мобилизации. Но это не означает, что количество вооруженных агрессоров на украинских территориях не увеличится. Найдутся. И добровольцы также. И война продолжается. Породит ли российский вариант мобилизации противостояние российской власти? Скорее нет, чем да.