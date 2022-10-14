"Пушечное мясо": Зеленский о том, как в армии путина используют мобилизованных

Враг пытается оказать давление на ВСУ количеством "мобиков"

Генералы рф используют мобилизованных россиян (так называемых "чмобиков") в качестве "пушечного мяса", поэтому не заинтересованы в их основательной военной подготовке.

Таким мнением поделился президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 232-го дня войны.

"Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Они не имеют существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых", — сказал глав Украинского государства.

Фрагмент обращения Владимира Зеленского

Но даже такое бессмысленное использование человеческого ресурса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников.

"Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают", — отметил украинский лидер.

Также глава Украинского государства поблагодарил партнеров, которые понимают, что в таких условиях наша страна нуждается в увеличении оборонной помощи.

"Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину! Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из важнейших наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Минобороны Украины предложили направить на власти рф энергию тех, кого Кремль отправил на войну.