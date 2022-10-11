Зеленский на саммите G7 озвучил "формулу мира": главные заявления президента Украины

Глава государства отметил, что мир должен осознать тот факт, что с Путиным не о чем говорить

Во вторник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите "Большой семерки", сделав несколько важных заявлений. В частности, в отношении переговоров с российскими властями, обвинений со стороны Беларуси, преступных действий страны-агрессора, а также предложил пути достижения мира.

"Телеграф" собрал самые важные заявления главы украинского государства.

"Формула мира"

"У нас есть "формула мира". И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории мы можем применить "формулу мира" так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса", — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, эта формула включает:

"Воздушный щит" для Украины — речь о достаточном количестве систем ПВО, которая сможет защитить украинские города от ракетных ударов — ключевого элемента российского террора;

Полное восстановление территориальной целостности и наказание РФ за агрессию. От последнего, по мнению Зеленского, будет зависеть постоянство международного правопорядка.

Жесткий ценовой потолок для экспорта российских нефти и газа – ноль прибыли для государства-террориста.

"Именно такие шаги могут приблизить мир — они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны", — подчеркнул Зеленский.

Переговоры с Путиным

Зеленский призвал мир признать, что с российским президентом не о чем говорить и надеяться, что он будет выполнять какие-то договоренности.

"Нужно признать и очевидный факт: с этим руководителем России, который не имеет будущего, не может быть и диалога. Он сам отверг диалог. Несмотря на все наши попытки договориться о мире в течение лет! Он говорит ультиматумами, террор это и есть его отношение к миру, к другим людям. После российских ударов, всех убийств, всех издевательств над мирными людьми и международным правом, ваши же общества вас не поймут, если не оборвать какие-либо перспективы этого руководителя террора. Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России – который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир – и этот человек в Москве", – заявил президент Украины.

Миротворческая миссия на границе Украины и Белоруссии

"Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию о том, что мы (Украина — ред.) готовим удар. Косвенно — она уже втянула их. А стремится — втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры на территории Беларуси, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Чтобы полностью снять эту провокацию, мы предлагаем свое решение — на границе Украины и Беларуси можно разместить миссию международных наблюдателей. Формат могут разработать наши дипломаты. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", — призвал Зеленский.

Об иранских беспилотниках, которыми Россия бьет по Украине

Зеленский со ссылкой на военную разведку сообщил, что РФ заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

"Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, позволяющую обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только шахидов Россия заказала в Иране 2400 — по данным нашей разведки… Со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские шахиды, и каждые десять минут я получаю сообщение о применении врагом иранских шахидов. Вот за один час этого утра как пример: 5:01 — Шахид сбит над Черным морем 5:11 — еще один сбит, 5 :13 еще один, 5:28 снова шахид, 5:30 еще шахид, 5:36, 5:49 — два снова шахида, и так почти каждый час! Плюс 28 пусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", — рассказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 октября под председательством президента Владимира Зеленского 11 октября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались важные для Украины вопросы.