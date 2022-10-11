Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: о чем говорили

Был обсужден ряд актуальных вопросов

В понедельник, 10 октября, россия массированно обстреляла большое количество регионов Украины, что повлекло за собой много разрушений гражданской и критической инфраструктуры, а также гибели и ранения среди местных жителей. В этой связи, под председательством президента Владимира Зеленского 11 октября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Как отмечается, одной из тем обсуждения стала подготовка украинской армии к зимнему периоду.

"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий. О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим!" – говорится в сообщении президента.

Как сообщал "Телеграф" ранее, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как россияне пытаются хитрить во время обстрелов Украины.