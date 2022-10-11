Враг пытается хитрить: в ВСУ объяснили особенность массированных ракетных атак по Украине

Желание Кремля разрушить энергетическую систему Украины просто огромное

Массированные запуски ракет по мирным городам Украины являются одной из ужаснейших тактик ведения войны российскими оккупантами. Важным элементом таких ударов является попытка врага перехитрить нашу армию, а в первую очередь — системы противовоздушной обороны, что могло бы принести россиянам большое преимущество.

Более детально о проблемах, которые возникают при подобных атаках на Украину, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как пишет "РБК-Украина", армия рф пытается рассеивать наше внимание, в одночасье накрывая снарядами сразу несколько областей.

Пуск множества снарядов также помогает оккупантам создавать по итогу более масштабные разрушения инфраструктуры и увеличивает количество вероятных жертв. Если выпустить одну ракету по электростанции, то ее мощности может не хватить для серьезных повреждений.

"Поэтому они выпускают их несколько — две ракеты, три, четыре. Одна группа ракет может изменить свой курс и лететь налево, другая – направо, зайти с запада города или с востока, или север-юг, чтобы максимально обмануть нашу ПВО. И так рассредоточить наше внимание, — говорит Игнат. — Параллельно и БПЛА запускают, которые тоже отвлекают, правильно?"

Подобный подход к ведению войны является очередной хитростью россиян, которые задействуют сразу все имеющиеся у них средства ведения боя. Дополнительной проблемой для ВСУ является то, что ракеты, применяемые врагом, могут быть разных типов. Каждый из них отслеживается и сбивается по-своему, что увеличивает время реагирования.

По мнению Юрия Игната, главная цель оккупантов — посеять среди украинцев как можно больше паники подобными атаками. Также в условиях приближающихся холодов они хотят по максимуму ослабить нашу энергетическую систему.

Впрочем, как показали реалии, это не работает, ведь украинцы начинают не бояться, а еще больше злиться на врага. Это доказывает открытый накануне волонтерами сбор на беспилотники для ВСУ, в результате которого менее чем за сутки было собрано более 200 млн гривен.

Какое именно оружие хотят приобрести нашим военнослужащим, "Телеграф" рассказывал в отдельном материале. Речь идет о БПЛА-камикадзе RAM II UAV.