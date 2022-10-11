Зеленський на саміті G7 озвучив "формулу миру": головні заяви президента України

Глава держави зазначив, що світ має усвідомити той факт, що з Путіним немає про що говорити

У вівторок, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на саміті "Великої сімки", зробивши кілька важливих заяв. Зокрема, стосовно переговорів з російською владою, звинувачень з боку Білорусі, злочинних дій країни-агресора, а також запропонував шляхи досягнення миру.

"Телеграф" зібрав найважливіші заяви глави української держави.

"Формула миру"

"У нас є "формула миру". І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території ми можемо застосувати "формулу миру" так, щоб у держави-терориста не залишилось жодного шансу", — заявив Зеленський.

За словами президента України, ця формула включає:

"Повітряний щит" для України — мова про достатню кількість систем ППО, який зможе захистити українські міста від ракетних ударів — ключового елементу російського терору;

Повне відновлення територіальної цілісності України та покарання РФ за агресію. Від останнього, на думку Зеленського, залежатиме сталість міжнародного правопорядку.

Жорстка цінова стеля для експорту російських нафти й газу – нуль прибутку для держави-терориста.

"Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", — наголосив Зеленський.

Переговори з Путіним

Зеленський закликав визнати, що з російським президентом немає про що говорити й сподіватись, що він буде виконувати якісь домовленості.

"Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років! Він говорить ультиматумами, терор це і є його ставлення до світу, до інших людей. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору. Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина в Москві", — заявив президент України.

Миротворча місія на кордоні України та Білорусі

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми (Україна — ред.) готуємо удар. Опосередковано — вона вже втягнула їх. А прагне — втягнути безпосередньо. Україна не планувала і не планує військових заходів на території Білорусі, нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Щоб повністю зняти цю провокацію ми пропонуємо своє рішення — на кордоні України та Білорусі можна розмістити місію міжнародних спостерігачів. Формат можуть розробити наші дипломати. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — закликав Зеленський.

Про іранські безпілотники, якими Росія б'є по Україні

Зеленський з посиланням на військову розвідку повідомив, що РФ замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе Shahed.

"Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але! Одних тільки шахідів Росія замовила в Ірані 2400 — за даними нашої розвідки… Відучора ворог застосував вже більше сотні крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні десять хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. Ось за одну годину цього ранку, як приклад: 5:01- Шахід збито над Чорним морем. 5:11 — ще один збито, 5:13 ще один. 5:28 знову шахід, 5:30 ще шахід, 5:36, 5:49 — два знову шахіди. І так майже щогодини! Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки за цей ранок. І 84 ракети за вчора", — розповів Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 11 жовтня під головуванням президента Володимира Зеленського 11 жовтня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися важливі для України питання.