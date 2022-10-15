Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") вказав на серйозні проблеми росіян

У підрозділах російських окупаційних військ фіксується серйозна недокомплектація підрозділів батальйон-тактичних груп.

Нагадаю, що в середньому до складу БТГр входять: 11 танків, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗВ, 3 ЗРК/ЗРПК та 3 РЕБ.

Своєю чергою, у війні проти України залучено 128 БТГр РОВ (російські окупаційні війська — ред.), але технічний склад відрізняється від штатного.

Так, замість 1408 танків, стандартно для 128 БТГр, у росіян залучено від 850 до 950 плюс/мінус. Замість 4224 ББМ їх трохи більш як 2400. З артилерією теж некомплект, замість 1536 одиниць, ствольної трохи більш як 1300, а реактивної немає навіть 600 систем!

Це ті підрозділи, які зараз пущені в дію. Ось і питання, про що думало командування РОВ, коли починало мобілізацію? У них нині критичний некомплект, який порівняємо по ряду показником із виведенням у зв’язку із втратою боєздатністю – але не виводять. Не виводять, але й завести, у потрібній кількості та в стислий термін, теж не можуть.