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У російських підрозділів в Україні зараз критичний некомплект, який можна порівняти зі втратою боєздатності - Олександр Коваленко

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Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Знищена російська техніка
Знищена російська техніка

Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") вказав на серйозні проблеми росіян

У підрозділах російських окупаційних військ фіксується серйозна недокомплектація підрозділів батальйон-тактичних груп.

Нагадаю, що в середньому до складу БТГр входять: 11 танків, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗВ, 3 ЗРК/ЗРПК та 3 РЕБ.

Своєю чергою, у війні проти України залучено 128 БТГр РОВ (російські окупаційні війська — ред.), але технічний склад відрізняється від штатного.

Так, замість 1408 танків, стандартно для 128 БТГр, у росіян залучено від 850 до 950 плюс/мінус. Замість 4224 ББМ їх трохи більш як 2400. З артилерією теж некомплект, замість 1536 одиниць, ствольної трохи більш як 1300, а реактивної немає навіть 600 систем!

Це ті підрозділи, які зараз пущені в дію. Ось і питання, про що думало командування РОВ, коли починало мобілізацію? У них нині критичний некомплект, який порівняємо по ряду показником із виведенням у зв’язку із втратою боєздатністю – але не виводять. Не виводять, але й завести, у потрібній кількості та в стислий термін, теж не можуть.

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Теги:
#Україна #Росія #Блог #Олександр Коваленко