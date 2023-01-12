У США хочуть встановити бюст Зеленського у будівлі Капітолію

Джо Вілсон є рішучим прихильником України

Діяльністю Володимира Зеленського захоплюються не лише в Україні, де більшість громадян, згідно з опитуваннями, називають його найкращим політиком 2022 року, а й за кордоном. У США навіть запропонували розмістити погруддя президента України в Домовому крилі Капітолію.

Як пише видання "Washington Times", із пропозицією про розміщення бюста Зеленського в Капітолії виступив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Раніше він вніс проект резолюції, яка наказує Раді образотворчих мистецтв Палати представників США створити бюст президента України.

"Рада відповідальна за всі твори мистецтва та історичні об’єкти, виставлені в крилі Будинку Капітолію США та пов’язаних з ним офісних будівлях", — пояснюють журналісти.

Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року і є старшим членом комітетів Палати представників із збройних сил та закордонних справ.

"Переконаний консерватор, який зазнав різкої критики за викрикування "Ви брешете" колишньому президенту Обамі під час звернення до Конгресу в 2009 році, пан Вілсон став рішучим прихильником України", — йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що у грудні він заявив виданню Charleston Post and Courier, що боротьба України з російською агресією нагадала йому американську революцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України став першим політиком, хто виступив із антивоєнною промовою на "Золотому глобусі".