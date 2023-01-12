В США хотят установить бюст Зеленского в здании Капитолия

Джо Уилсон является решительным сторонником Украины

Деятельностью Владимира Зеленского восхищаются не только в Украине, где большинство граждан, согласно опросам, называют его лучшим политиком 2022 года, но и за границей. В США даже предложили разместить бюст президента Украины в Домовом крыле Капитолия.

Как пишет издание "Washington Times", с предложением о размещении бюста Зеленского в Капитолии выступил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Ранее он внес проект резолюции, предписывающую Совету изящных искусств Палаты представителей США создать бюст президента Украины.

"Совет ответственен за все произведения искусства и исторические объектами, выставленные в крыле Дома Капитолия США и связанных с ним офисных зданиях", — объясняют журналисты.

Джо Уилсон, работает в Конгрессе США с 2001 года и является старшим членом комитетов Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам.

"Убежденный консерватор, подвергшийся резкой критике за выкрикивание "Вы лжете" бывшему президенту Обаме во время обращения к Конгрессу в 2009 году, г-н Уилсон стал решительным сторонником Украины", — говорится в материале.

Также сообщается, что в декабре он заявил изданию Charleston Post and Courier, что борьба Украины с российской агрессией напомнила ему американскую революцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины стал первым политиком, кто выступил с антивоенной речью на "Золотом глобусе".