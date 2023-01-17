Секретные документы в гараже Байдена. Как от этого может выиграть Трамп

Бумаги Байдена датируются периодом, когда он был в администрации Обамы

В США разгорелся новый скандал о заимствовании важных государственных документов с грифом "Секретно". На этот раз бумаги были обнаружены в двух локациях, связанных с президентом США Джо Байденом. Ранее судебное дело было открыто против экс-президента США Дональда Трампа, который по истечении срока прихватил на свою виллу Мар-а-Лаго тысячи секретных документов.

Рассказываем, что известно о "бумагах Байдена" и как это может сыграть на руку Трампу.

Документы времен Обамы лежали в гараже и офисе

В двух локациях, связанных с Джо Байденом, обнаружили несколько партий секретных документов. Впервые адвокаты Байдена нашли в его офисе, Пенн-Байден-центре в Вашингтоне около десяти документов с грифом "Секретно". Это было еще в ноябре прошлого года, передает CNN.

Бумаги были еще со времен его вице-президентства при администрации Барака Обамы. Адвокаты сообщили о находке Национального архива. А уже 9 ноября ФБР и Минюст начали проверку законности обращения с бумагами.

20 декабря адвокаты Байдена проверяют гараж в доме президента в Уилмингтоне, штат Делавер, и обнаруживают небольшое количество потенциально секретных записей. На следующий день юристы передали найденное в Министерство юстиции.

11 января — личные адвокаты Байдена обыскивают дома президента в Уилмингтоне и Рехобот-Бич и находят документ с грифом "Тайно" в примыкающей к гаражу комнате. Они оставляют его там, где обнаружили, и прекращают поиски.

12 января — в Белом доме подтвердили, что небольшое количество секретных документов было найдено в двух местах. После этого министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о назначении Роберта Гура спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении документов. Гур должен выяснить, нарушил ли Байден закон.

А 14 января Офис адвоката Белого дома публично заявил, что в Уилмингтоне было найдено еще пять страниц секретных материалов.

Версия Байдена: случайно потерял

В Белом доме заявили, что файлы были случайно утеряны и полностью сотрудничают со следствием и Национальным архивом.

Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержание.

"Они нашли некоторые документы в ящике в закрытом шкафу. И как только они это сделали, они поняли, что в этом ящике есть несколько секретных документов. И они сделали то, что имели – немедленно вызвали Архив. Мне сообщили об этом открытии, и я был удивлен, узнав, что в этом офисе находились какие-то государственные документы, но я не знаю, что в документах", — сказал Байден.

Почему от этого выиграет Трамп

В августе прошлого года агенты ФБР забрали из резиденции Трампа Мар-а-Лаго около 33 коробок с 11 тысячами документов, в том числе около 100 были с грифами "Секретно".

Об исчезновении бумаг известил Национальный архив, который не досчитался, например, писем лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Все это Трамп забрал на свою виллу после того, как покинул Белый дом. Однако по закону покидающие должность президенты США обязаны сдавать бумаги в архив. Отдавать документы Трамп отказывался больше года, и ФБР пришлось выписывать ордер на обыск.

По свежим данным The Washington Post, документы дома у Трампа содержали тайную информацию об Иране и Китае. По крайней мере, один из документов, изъятых ФБР, описывает ракетную программу Ирана. В других документах описывается разведывательная работа, направленная на Китай.

Минюст США расследует нарушение Трампом следующих законов:

Закон о шпионаже, одно из положений которого запрещает владение информацией, касающейся национальной безопасности.

Возможно нарушение закона, согласно которому сознательное уничтожение, сокрытие или подлог документов с намерением воспрепятствовать расследованию является преступлением.

Сам Трамп схватился за новость о найденных у Байдена документах, пытаясь использовать ее, чтобы взорвать расследование против себя.

"Все закончилось. Когда все эти документы начали появляться, и они были у Байдена, это действительно изменило интенсивность, которую они демонстрировали мне. Я не сделал ничего плохого. То, что они сделали — плохо", — заявил Трамп.

The Guardian предполагает, что на самом деле этот поворот вряд ли повлияет на решение Минюста США по предъявлению обвинений Трампа. Но это может сделать уголовное дело более трудным для избирателей, подогревая скептицизм республиканцев в Конгрессе.

В то же время по делам Трампа и Байдена есть несколько отличий: количество документов (примерно шесть страниц у Байдена против 33 ящиков Трампа) и добровольное сотрудничество с Национальным архивом (Байден отдал сразу после находки, Трамп отказывался возвращать бумаги год).

Как сообщал "Телеграф", против Дональда Трампа могут возбудить уголовное дело в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года.