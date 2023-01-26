Трамп сделал громкое заявление насчет танков Abrams для Украины

Комментарий с критикой Трамп написал в своей социальной сети

45-й президент США Дональд Трамп, партия которого нередко тормозила военную помощь Украине, после объявления о передаче Украине танков Abrams разразился громкими заявлениями. По его мнению, американские власти заходят слишком далеко в вопросе передаче оружия нашей стране, а закончить войну в Украине и вовсе "так просто".

В своей социальной сети Truth Social Трамп прокомментировал передачу Украине танков Abrams и написал следующее: "Сначала танки, потом ядерное оружие". Также он призвал закончить войну в Украине, как можно скорее. По его убеждению, сделать это будет просто.

"Пора заканчивать эту сумасшедшую войну сейчас же! Это так просто сделать", — пишет Трамп.

Примечательно, что ранее и в россии увидели ядерную угрозу в немецких танках Leopard и пригрозили Западу. Там заявили, что поставки некоторых видов снарядов для этих машин в москве и вовсе будут расценивать, как применение "грязных бомб".

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп-младший получил бурю хейта в сети из-за своего поста об Украине.

Также мы сообщали о том, что Трамп в очередной раз оскандалился из-за своего заявления.