Укр

Сажать все же будут? Арахамия отчитался о волне обысков и задержаний

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Давид Арахамия Новость обновлена 02 февраля 2023, 12:57
Давид Арахамия. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

За последние сутки была проделана большая работа

В Украине продолжается ряд увольнений, вручений подозрений, обысков и задержаний. Это касается чиновников, бизнесменов, менеджеров компаний и заместителей министров. Стало известно, какая работа в отношении этих лиц была проведена за последние сутки.

Подробности в своем Telegram-канале сегодня, 2 февраля, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давив Арахамия. Он подчеркнул, что "весна скоро" и президент предупреждал, что важные решения будут приняты. Стоит отметить, что "весна скоро" — это отсылка к старому предвыборному лозунгу президента Владимира Зеленского, который звучал так: "Весна придет, сажать будем".

"Кто не понял – жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — сказал Арахамия, заявив, что президент предупреждал о принятии важных решений.

Обыски

  • у руководства налоговой Киева;
  • у олигарха Игоря Коломойского по делам "Укрнафты";
  • у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова по закупке вертолетов;
  • у нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара по информации об отмывании денег Медведчука.

Подозрения

  • президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду о финансировании "ДНР";
  • уволенному заместителю министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;
  • уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн;
  • топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн;
  • министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн;
  • бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины";
  • менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд. грн.

Задержания

  • чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве;
  • шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку;
  • банды "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве;
  • извращенцев с пьяных вечеринок за издевательство над девушками.

Увольнения

  • заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе;
  • первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника;
  • и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя – Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского – отстранили;
  • Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни. Спустя некоторое время его слова подтвердились, и сразу несколько чиновников покинули свои должности.

Теги:
#Украина #Коррупция #Задержания #Увольнения #Обыски #Давид Арахамия