Сажать все же будут? Арахамия отчитался о волне обысков и задержаний
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За последние сутки была проделана большая работа
В Украине продолжается ряд увольнений, вручений подозрений, обысков и задержаний. Это касается чиновников, бизнесменов, менеджеров компаний и заместителей министров. Стало известно, какая работа в отношении этих лиц была проведена за последние сутки.
Подробности в своем Telegram-канале сегодня, 2 февраля, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давив Арахамия. Он подчеркнул, что "весна скоро" и президент предупреждал, что важные решения будут приняты. Стоит отметить, что "весна скоро" — это отсылка к старому предвыборному лозунгу президента Владимира Зеленского, который звучал так: "Весна придет, сажать будем".
"Кто не понял – жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — сказал Арахамия, заявив, что президент предупреждал о принятии важных решений.
Обыски
- у руководства налоговой Киева;
- у олигарха Игоря Коломойского по делам "Укрнафты";
- у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова по закупке вертолетов;
- у нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара по информации об отмывании денег Медведчука.
Подозрения
- президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду о финансировании "ДНР";
- уволенному заместителю министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;
- уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн;
- топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн;
- министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн;
- бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины";
- менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд. грн.
Задержания
- чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве;
- шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку;
- банды "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве;
- извращенцев с пьяных вечеринок за издевательство над девушками.
Увольнения
- заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе;
- первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника;
- и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя – Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского – отстранили;
- Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни. Спустя некоторое время его слова подтвердились, и сразу несколько чиновников покинули свои должности.