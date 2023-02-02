Саджати все ж таки будуть? Арахамія прозвітував про хвилю обшуків і затримань

За останню добу було зроблено велику роботу

В Україні триває низка звільнень, вручень підозр, обшуків і затримань. Це стосується чиновників, бізнесменів, менеджерів компаній і заступників міністрів. Стало відомо, яку роботу щодо цих осіб було проведено за останню добу.

Подробиці у своєму Telegram-каналі сьогодні, 2 лютого, розповів голова фракції "Слуга народу" Давив Арахамія. Він наголосив, що "весна скоро" і президент попереджав, що важливі рішення будуть ухвалені. Варто зазначити, що "весна скоро" — це посилання на старе передвиборче гасло президента Володимира Зеленського, яке звучало так: "Весна прийде, саджати будемо".

"Хто не зрозумів — жити доведеться або за законом, або у в’язниці", — сказав Арахамія, заявивши, що президент попереджав про прийняття важливих рішень.

Обшуки

у керівництва податкової Києва;

у олігарха Ігоря Коломойського у справах "Укрнафти";

у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із закупівлі гелікоптерів;

у нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука.

Підозри

президенту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву щодо нового епізоду щодо фінансування "ДНР";

звільненому заступнику міністра оборони Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;

звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн;

топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн;

міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;

колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) та ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України";

менеджеру компанії Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.

Затримання

чиновника Одеської ОВА за підозрою у хабарництві;

шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку;

банду "Лішого", яка займалася рекетом та викрадала людей у Києві;

збоченців із п’яних вечірок за знущання з дівчат.

Звільнення

заступника голови Держпродспоживслужби Лордкіпанідзе;

першого заступника голови Держлісагентства Сотника;

в.о. голови Державної митної служби Демченка, першого заступника – Щуцького, ще одного заступника голови митниці Черкаського – усунули;

Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Через деякий час його слова підтвердилися, і одразу кілька чиновників залишили свої посади.