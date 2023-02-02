Саджати все ж таки будуть? Арахамія прозвітував про хвилю обшуків і затримань
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За останню добу було зроблено велику роботу
В Україні триває низка звільнень, вручень підозр, обшуків і затримань. Це стосується чиновників, бізнесменів, менеджерів компаній і заступників міністрів. Стало відомо, яку роботу щодо цих осіб було проведено за останню добу.
Подробиці у своєму Telegram-каналі сьогодні, 2 лютого, розповів голова фракції "Слуга народу" Давив Арахамія. Він наголосив, що "весна скоро" і президент попереджав, що важливі рішення будуть ухвалені. Варто зазначити, що "весна скоро" — це посилання на старе передвиборче гасло президента Володимира Зеленського, яке звучало так: "Весна прийде, саджати будемо".
"Хто не зрозумів — жити доведеться або за законом, або у в’язниці", — сказав Арахамія, заявивши, що президент попереджав про прийняття важливих рішень.
Обшуки
- у керівництва податкової Києва;
- у олігарха Ігоря Коломойського у справах "Укрнафти";
- у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із закупівлі гелікоптерів;
- у нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука.
Підозри
- президенту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву щодо нового епізоду щодо фінансування "ДНР";
- звільненому заступнику міністра оборони Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;
- звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн;
- топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн;
- міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;
- колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) та ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України";
- менеджеру компанії Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.
Затримання
- чиновника Одеської ОВА за підозрою у хабарництві;
- шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку;
- банду "Лішого", яка займалася рекетом та викрадала людей у Києві;
- збоченців із п’яних вечірок за знущання з дівчат.
Звільнення
- заступника голови Держпродспоживслужби Лордкіпанідзе;
- першого заступника голови Держлісагентства Сотника;
- в.о. голови Державної митної служби Демченка, першого заступника – Щуцького, ще одного заступника голови митниці Черкаського – усунули;
- Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Через деякий час його слова підтвердилися, і одразу кілька чиновників залишили свої посади.