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Саджати все ж таки будуть? Арахамія прозвітував про хвилю обшуків і затримань

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Давид Арахамія Новина оновлена 02 лютого 2023, 12:57
Давид Арахамія. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

За останню добу було зроблено велику роботу

В Україні триває низка звільнень, вручень підозр, обшуків і затримань. Це стосується чиновників, бізнесменів, менеджерів компаній і заступників міністрів. Стало відомо, яку роботу щодо цих осіб було проведено за останню добу.

Подробиці у своєму Telegram-каналі сьогодні, 2 лютого, розповів голова фракції "Слуга народу" Давив Арахамія. Він наголосив, що "весна скоро" і президент попереджав, що важливі рішення будуть ухвалені. Варто зазначити, що "весна скоро" — це посилання на старе передвиборче гасло президента Володимира Зеленського, яке звучало так: "Весна прийде, саджати будемо".

"Хто не зрозумів — жити доведеться або за законом, або у в’язниці", — сказав Арахамія, заявивши, що президент попереджав про прийняття важливих рішень.

Обшуки

  • у керівництва податкової Києва;
  • у олігарха Ігоря Коломойського у справах "Укрнафти";
  • у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із закупівлі гелікоптерів;
  • у нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука.

Підозри

  • президенту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву щодо нового епізоду щодо фінансування "ДНР";
  • звільненому заступнику міністра оборони Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;
  • звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн;
  • топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн;
  • міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;
  • колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) та ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України";
  • менеджеру компанії Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.

Затримання

  • чиновника Одеської ОВА за підозрою у хабарництві;
  • шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку;
  • банду "Лішого", яка займалася рекетом та викрадала людей у Києві;
  • збоченців із п’яних вечірок за знущання з дівчат.

Звільнення

  • заступника голови Держпродспоживслужби Лордкіпанідзе;
  • першого заступника голови Держлісагентства Сотника;
  • в.о. голови Державної митної служби Демченка, першого заступника – Щуцького, ще одного заступника голови митниці Черкаського – усунули;
  • Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Через деякий час його слова підтвердилися, і одразу кілька чиновників залишили свої посади.

Теги:
#Україна #Корупція #Затримання #Звільнення #Обшуки #Давид Арахамія