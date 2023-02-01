Некачественные каски и бронежилеты для фронта: экс-заму Резникова грозит 15 лет тюрьмы

У бывшего замминистра нашли крупные суммы денег и другие вещи, которые могут служить докозательствами его противозаконных схем

Государственное бюро расследований сообщили о подозрении заместителю Министра обороны Украины, которого недавно уволили из-за скандала с закупками для ВСУ. Фамилия его не называется, но известно, что он отвечал за тыловое обеспечение войск.

Об этом сообщили в пресс-служба ГБР. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Уволенный министр продвигал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам. То же самое он делал и с амуницией низкого качества: бронежилетами, касками, одеждой и другими вещами. Общая сумма закупок составила 1 млрд гривен, а все договоры были заключены по полной подписке.

"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом он игнорировал обращение Командования Сил Логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", — уточнили в ГБР.

Бывшему замминистра сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следователи ГБР провели 17 обысков по разным адресам и изъяли крупные суммы денег и другие вещи, которые могут стать уликами. Также правоохранители устанавливают других лиц, которые причастны к сделкам.

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