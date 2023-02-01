Неякісні каски та бронежилети для фронту: екс-заму Резнікова загрожує 15 років в’язниці

У колишнього заступника міністра знайшли великі суми грошей та інші речі, які можуть бути доказами його протизаконних схем

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступника Міністра оборони України, якого нещодавно звільнили через скандал із закупівлями для ЗСУ. Прізвище його не називається, але відомо, що він відповідав за тилове забезпечення військ.

Про це повідомили у прес-службі ДБР. Колишньому чиновнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Звільнений міністр просував укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами. Те саме він робив і з амуніцією низької якості: бронежилетами, касками, одягом та іншими речами. Загальна сума закупівель склала 1 млрд. гривень, а всі договори були укладені за повною підпискою.

"Чиновник не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому він ігнорував звернення Командування Сил Логістики ЗСУ про необхідність приймального контролю якості продукції", — уточнили в ДБР.

Колишньому заступнику міністра повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням (ч. 1 ст. 114-1 КК України). За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Слідчі ДБР провели 17 обшуків за різними адресами та вилучили великі суми грошей та інші речі, які можуть стати доказами. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до оборудок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ провели обшуки у бізнесмена та олігарха Ігоря Коломойського. Це пов’язано з махінаціями в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта" та присвоєнням 40 млрд гривень.