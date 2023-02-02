За "золоті" яйця поплатилися: затримано постачальників Міноборони (фото)

Збитки державі сягають 4,6 млн гривень

ДБР затримало групу підприємців, які продавали ЗСУ "золоті яйця" по 17 гривень. Вони привласнювали кошти, виділені Міноборони на закупівлю продуктів для українських захисників.

Про це повідомили у прес-службі відомства. Постачальникам загрожує до 12 років ув’язнення за махінації з державними коштами.

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримало п'ятьох осіб, серед яких були представники підприємств-постачальників та військові, які відповідали за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Крім того, силовики затримали військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів. До речі, свою злочинну схему вони провертали не лише з яйцями за завищеними цінами, а й вносили неправдиві дані у фінансово-господарські документи про отримання військовою частиною продуктів на склад, коли насправді нічого не постачалося. Потім "віртуальні" продукти "списували" — начебто їх вжили солдати.

"Зловмисники вважали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже складно. ДБР викривало і викриватиме всі ці "хитромудрі" схеми і не дозволить наживатися на тих, хто сьогодні віддає свою кров за Батьківщину", — підкреслили у відомстві.

Сума збитків державі від діяльності цієї групи склала більш як 4,6 млн гривень. Гроші, які надходили від Міноборони на рахунки підприємств, шахраї заощаджували та ділили між собою. Під час обшуків у них вилучили чорнову бухгалтерію, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, а також понад 1 млн гривень готівкою.

Наразі затриманим готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Дії ОЗУ кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 1 лютого працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення військ. Він лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд. грн. Усі договори укладали за повною передплатою.

Сайт "Телеграф" розповідав, що у заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлі МО, у дивані виявили близько мільйона доларів.