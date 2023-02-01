Двоих в тюрьму, остальных в армию: в полиции озвучили судьбу организаторов “пьяных вечеринок”

Подробности дела со скандальными вечеринками в полиции не сообщают

Двум организаторам "пьяных вечеринок" с изнасилованием девушек и наркотиками, сообщили о подозрении. Еще шестеро молодых парней из Ивано-Франковска отделались повестками в военкомат.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на заявление Нацполиции Украины. Утром 1 февраля по месту жительства фигурантов скандальных вечеринок пришли полицейские.

Напомним, что в сети появились фото и видео, на которых группа молодых парней сначала накачивает девушек алкоголем и наркотиками, а после совершает сексуальные действия насильственного характера. Многие украинцы, в том числе и знаменитости, осудили такое поведение парней, приехавших в Киев из Ивана-Франковска. Однако нашлись и те, кто поддерживал отвратные и ужасающие действия парней и перекладывал вину за происходящее на девушек.

Утром 1 февраля по месту жительства фигурантов скандальных видео и фото пришла полиция. Установлены личные данные всех причастных и уже против них завели уголовное производство. Однако, это не напугало главного зачинщика беспредельных гуляний.

Парень по имени Андрей после визита полиции записал видеообращение, в котором заявил, что рад своей популярности. По его мнению, ничего противозаконного он не совершал, а девушки не имеют к нему никаких претензий. Также он выразил уверенность в том, что ему за это ничего не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, бразильский футболист Даниэл Алвес хотел скрыть измену от своей супруги, поэтому скрыл свою регулярную связь с женщиной, в изнасиловании которой его обвиняют. Футболист сейчас находится под стражей без права внесения залога.