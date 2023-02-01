Двох у в’язницю, решту до армії: у поліції озвучили долю організаторів “п’яних вечірок”

Подробиці справи зі скандальними вечірками в поліції не повідомляють

Двом організаторам "п’яних вечірок" із зґвалтуванням дівчат та наркотиками повідомили про підозру. Ще шестеро молодих хлопців із Івано-Франківська відбулися повістками до військкомату.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на заяву Нацполіції України. Вранці 1 лютого за місцем проживання фігурантів скандальних вечірок завітали поліцейські.

Нагадаємо, що в мережі з’явилися фото та відео, на яких група молодих хлопців спочатку накачує дівчат алкоголем та наркотиками, а потім робить сексуальні дії насильницького характеру. Багато українців, зокрема й знаменитості, засудили таку поведінку хлопців, які приїхали до Києва з Івана-Франківська. Однак знайшлися й ті, хто підтримував огидні та жахливі дії хлопців та перекладав провину за те, що відбувається, на дівчат.

Вранці 1 лютого за місцем проживання фігурантів скандального відео і фото прийшла поліція. Встановлено особисті дані усіх причетних і вже проти них завели кримінальне провадження. Однак, це не налякало головного призвідника свавільних гулянь.

Хлопець на ім’я Андрій після візиту поліції записав відеозвернення, в якому заявив, що радий своєї популярності. На його думку, нічого протизаконного він не робив, а дівчата не мають до нього жодних претензій. Також він висловив упевненість у тому, що йому за це нічого не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, бразильський футболіст Даніел Алвес хотів приховати зраду від своєї дружини, тому приховав свій регулярний зв’язок із жінкою, у зґвалтуванні якої його звинувачують. Футболіст наразі перебуває під вартою без права внесення застави.