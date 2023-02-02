В скандале с изнасилованиями на вечеринках "засветился" футболист

Игрока узнали после публикации его фото с повесткой в руках

В деле со скандальными вечеринками парней из Ивано-Франковска в Киеве обнаружился футбольный след.

Одним из участников громкого дела является бывший форвард тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев. Об этом сообщает fanday. Футболиста узнали после публикации фото "героев" с повестками в руках.

Магомед Мемешев с повесткой

Одним з шести парней, которым выдали повестки в военкомат в качестве наказания, оказался экс-нападающий "Нивы" Мемешев. Магомед — малоизвестный футболист, наиболее ярким пятном в карьере которого является игра за перволиговую "Ниву". К слову, он не сумел закрепиться в основном составе этой команды, сыграв за клуб в общей сложности 5 минут. В других матчах он оставался на замене либо не попадал в заявку.

В "Ниве" отреагировали на случившееся.

"М-да, лучше бы он футболом занимался. Мемешев пришел в Ниву молодым, без опыта. Нам его порекомендовали из Киева. Его отец привез на просмотр, и мы решили дать ему шанс. До этого Магомед играл только в школе киевского Локомотива.

Пробыл он у нас недолго, выходил пару раз на замену, но проиграл конкуренцию остальным футболистам. Он не тянул Первую лигу, поэтому мы приняли решение отпустить его, чтобы он попробовал себя, возможно, в низшем дивизионе. В конце 2021 года мы с ним разорвали контракт, без каких-либо проблем, попрощались и больше не общались. Даже не знаю, где он сейчас.

Ничего о нем, как о человеке, сказать не могу. В коллективе он вел себя нормально, ничем не выделялся, но был парнем с характером, потому что восточных кровей", — заявил директор "Нивы" Андрей Тихий.

Напомним, 1 февраля по месту жительства фигурантов скандальных видео и фото пришла полиция. Были установлены личные данные всех причастных и уже против них завели уголовное производство. Однако, это не напугало главного зачинщика беспредельных гуляний. Некоторых участников вечеринок "наградили" повестками. К слову, в сети раскритиковали раздачу повесток в качестве наказания, ведь в рядах защитников Украины не должно быть преступников и насильников.