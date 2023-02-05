"Спасение" футболиста в лиге Роналду обернулось полным провалом (видео)

Забавный случай произошел в Саудовской Аравии

В матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где с недавних пор выступает португалец Криштиану Роналду, медики потеряли футболиста на поле.

"Телеграф" рассказывает о необычном случае, который произошел в Даммаме на стадионе "Принца Мухаммада бин Фахда" во время матча "Аль-Иттифак" и "Аль-Адалх" (3:2). В середине второго тайма при счете 1:2 игрок гостей получил травму, однако медики не справились с транспортировкой футболиста за боковую линию.

Игрока "Аль-Адалха" положили на носилки на специальный автомобиль. Водитель "скорой" тронулся, однако слишком резко повернул влево, из-за чего травмированный футболист выпал с носилок на газон. Примечательно, что сразу после этого хозяева забили дважды и вырвали победу в матче.

Видеообзор матча "Аль-Иттифак" — "Аль-Адалх":

Напомним, Роналду недавно забил свой первый гол за "Аль-Наср". Команда Криштиану на данный момент лидирует в первенстве Саудовской Аравии.

Турнирная таблица первенства Саудовской Аравии

К слову, КриРо 5 февраля отпраздновал свой день рождения. Ранее сообщалось, что подруге Роналду грозит штраф за непристойное поведение.