Подруге Криштиану Роналду грозит штраф: она выглядела неприлично (фото)

Джорджина не всегда придерживается законов Саудовской Аравии

Испанская модель Джорджина Родригес обживается в Саудовской Аравии. Подруга Криштиану Роналду переехала в Эр-Рияд после того, как футболист подписал контракт с "Аль-Насром". Недавно семья Роналду показала, как развлекается в новой для себя стране.

Как пишет Marca, Джорджина, похоже, не совсем разобралась с местными порядками и может быть оштрафована за нарушение закона о приличии.

Саудовская Аравия — мусульманская страна с очень строгими правилами, особенно для женщин. Им запрещено носить мини-юбки, шорты, топы, рваные штаны. Да и много другого запрещено.

Джорджина носила абайю на публике. Это простое и свободное платье, которое почти полностью закрывает тело женщины. Но в соцсетях появлялись фото, на которых подруга Роналду одевалась более откровенно.

Marca пишет, что за такую одежду Джорджине Родригес грозит штраф, который эквивалентен 25 евро.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, португалец наконец-то забил первый гол за "Аль-Наср".