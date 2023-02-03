Дождались! Криштиану Роналду забил первый гол за "Аль-Наср" (видео)

Португалец принес своей команде ничью в поединке против "Аль-Фатеха"

В пятницу, 3 февраля, состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Фатехом". В нем Криштиану Роналду забил свой первый официальный гол за саудовский клуб. Ранее Роналду сыграл против Месси в товарищеском матче.

Поединок завершился со счетом — 2:2. А Роналду забил гол на третьей компенсированной минуте. Португалец реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

"Аль-Наср" лидирует в национальном первенстве Саудовской Аравии. Он набрал 34 очка в 15 играх.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии:

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.

Также появилась информация, что Криштиану Роналду станет послом Саудовской Аравии в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу в 2030 году. Среди конкурентов — совместная заявка Украины, Испании и Португалии.