Дочекалися! Кріштіану Роналду забив перший гол за "Аль-Наср" (відео)

Португалець приніс своїй команді нічию у поєдинку проти "Аль-Фатеха"

У п’ятницю, 3 лютого, відбувся матч 15-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між "Аль-Насром" та "Аль-Фатехом". У ньому Кріштіану Роналду забив свій перший офіційний гол за клуб. Раніше Роналду зіграв проти Мессі у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком — 2:2. А Роналду забив гол на третій компенсованій хвилині. Португалець реалізував пенальті та приніс своїй команді нічию.

"Аль-Наср" лідирує у національній першості Саудівської Аравії. Він набрав 34 очки у 15 іграх.

Турнірна таблиця чемпіонату Саудівської Аравії:

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.

Також з’явилася інформація, що Кріштіану Роналду стане послом Саудівської Аравії у боротьбі за право прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році. Серед конкурентів – спільна заявка України, Іспанії та Португалії.