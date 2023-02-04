Подрузі Кріштіану Роналду загрожує штраф: вона виглядала непристойно (фото)

Джорджина не завжди дотримується законів Саудівської Аравії

Іспанська модель Джорджина Родрігес обживається у Саудівській Аравії. Подруга Кріштіану Роналду переїхала до Ер-Ріяду після того, як футболіст підписав контракт з "Аль-Насром". Нещодавно родина Роналду показала, як розважається у новій для себе країні.

Як пише Marca, Джорджина, схоже, не зовсім розібралася з місцевими порядками і може бути оштрафована за порушення закону про пристойність.

Саудівська Аравія — мусульманська країна з дуже суворими правилами, особливо для жінок. Їм заборонено носити міні-спідниці, шорти, топи, рвані штани. Та й багато іншого заборонено.

Джорджина носила абайю на публіці. Це проста і вільна сукня, яка майже повністю закриває тіло жінки. Але в соцмережах з’являлися фото, на яких подруга Роналду одягалася відверто.

Marca пише, що за такий одяг Джорджині Родрігес загрожує штраф, який еквівалентний 25 євро.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, португалець нарешті забив перший гол за "Аль-Наср".