КриРо накануне праздника провел тренировку

В воскресенье, 5 февраля, одному из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, который недавно забил свой первый гол за "Аль-Наср", исполнилось 38 лет.

Одной из первых поздравила Роналду его сестра Элма Авейру в Instagram. В своем публикации она назвала футболиста "королем".

"Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю. Ты – лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень трудно встретить кого-то похожего на тебя.

Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость… Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю", – написала Элма.

К слову, КриРо является образцом профессионализма в футболе. Даже накануне своего дня рождения игрок провел тренировку в "Аль-Насре".

К сожалению, время берет свое и от былого величия Криштиану осталась лишь блеклая тень. В текущем сезоне лучший бомбардир в истории футбола (820 голов в официальных матчах) забил лишь 4 гола в 19 играх во всех турнирах.

Лучшие голы в карьере Роналду

Добавим, что 5 февраля также родились Неймар (31 год) и Карлос Тевес (39 лет).

Ранее сообщалось, что подруге Роналду грозит штраф из-за неподобающего поведения в Саудовской Аравии.

Напомним, Криштиану в составе сборной лучших клубов Саудовской Аравии недавно уступил ПСЖ Лионеля Месси. Перед началом встречи футболисты даже пожали руки и обнялись.