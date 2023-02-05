"День народження короля": Роналду виповнилося 38 років

КріРо напередодні свята провів тренування

У неділю, 5 лютого, одному з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, який нещодавно забив свій перший гол за "Аль-Наср", виповнилося 38 років.

Однією з перших привітала Роналду його сестра Елма Авейру в Instagram. У своїй публікації вона назвала футболіста "королем".

"Сьогодні день народження короля. Не можу описати словами, як сильно я тебе люблю, обожнюю, поважаю і дякую. Ти – найкраща людина з тих, кого я знаю в цьому світі. Говорю це не тільки тому, що ми однієї крові. Дуже важко. зустріти когось схожого на тебе.

Нехай ще багато років до твого віку додаватиметься ще один рік, бо життя на цій планеті без тебе втрачає яскравість… Насолоджуйся, мій любий брате. Я дуже тебе люблю”, – написала Елма.

До речі, КріРо є взірцем професіоналізму у футболі. Навіть напередодні свого дня народження гравець провів тренування у "Аль-Насрі".

На жаль, час бере свій і від колишньої величі Кріштіану залишилася лише тінь. У поточному сезоні найкращий бомбардир в історії футболу (820 голів в офіційних матчах) забив лише 4 голи у 19 іграх у всіх турнірах.

Найкращі голи в кар'єрі Роналду

Додамо, що 5 лютого також народилися Неймар (31 рік) та Карлос Тевес (39 років).

Раніше повідомлялося, що подрузі Роналду загрожує штраф через неналежну поведінку в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Кріштіану у складі збірної найкращих клубів Саудівської Аравії нещодавно поступився ПСЖ Ліонеля Мессі. Перед початком зустрічі футболісти навіть потиснули руки та обнялися.