"Порятунок" футболіста в лізі Роналду обернувся повним провалом (відео)

Смішний випадок стався в Саудівській Аравії

У матчі 15-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, де з недавніх пір виступає португалець Кріштіану Роналду, медики загубили футболіста на полі.

"Телеграф" розповідає про незвичайний випадок, який стався в Даммамі на стадіоні "Принца Мухаммада бін Фахда" під час матчу "Аль-Іттіфак" та "Аль-Адалх" (3:2). У середині другого тайму при рахунку 1:2 гравець гостей отримав травму, проте медики не впоралися із транспортуванням футболіста за бокову лінію.

Гравця "Аль-Адалха" поклали на ноші на спеціальний автомобіль. Водій "швидкої" рушив, проте надто різко повернув ліворуч, через що травмований футболіст випав із нош на газон. Примітно, що одразу після цього господарі забили двічі та вирвали перемогу у матчі.

Відеоогляд матчу "Аль-Іттіфак" — "Аль-Адалх":

Нагадаємо, Роналду нещодавно забив свій перший гол за "Аль-Наср". Команда Кріштіану зараз лідирує в першості Саудівської Аравії.

Турнірна таблиця першості Саудівської Аравії

До речі, КріРо 5 лютого відсвяткував свій день народження. Раніше повідомлялося, що подрузі Роналду загрожує штраф за непристойну поведінку.