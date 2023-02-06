Экс-футболист "Днепра" перешел на сторону оккупантов

Игорь Бездольный работает в Херсонской области

Бывший футболист "Днепра", "Зари" и "Николаева" Игорь Бездольный сотрудничает с российскими оккупантами. Ранее экс-игрок "Днепра" Роман Зозуля пожелал россиянам гореть в аду после обстрела Краматорска.

Как сообщает сайт NovaMedia, 45-летний Бездольный перед началом полномасштабной войны работал тренером аматорского клуба "Хлебороб" в Херсонской области.

Сейчас Игорь Бездольный активно сотрудничает с врагами, которых знакомил со спортивной инфраструктурой на територии оккупированной Херсонской области.

Интересно, что на сайте футбольного клуба "Ялта", который базируется в оккупированном Крыму, Бездольный значится помощником главного тренера и имеет российское гражданство.

Напомним, что бывший игрок луганской "Зари" Игорь Калинин получил российский паспорт.

Ранее Зозуля пообещал ловить россиян в каждом уголке планеты после обстрела Днепра. Также футболист не сдержал эмоций, услышав новые шутки Петросяна. Напомним, Роман эмоционально отреагировал на масштабный обстрел Украины перед Новым годом.