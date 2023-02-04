"Барселона" провалила трансфер футболиста, опоздав на 18 секунд

В каталонском клубе заявили о компьютерном сбое

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила "Барселоне", женская команда которой установила невероятное достижение, подписать защитника "Лос-Анджелес Гэлакси" Хулиана Араухо из-за задержки в подаче документов.

Об этом сообщает mundodeportivo. По информации источника, каталонский клуб опоздал на 18 секунд с регистрацией игрока.

Сообщается, что "Барса" договорилась о трансфере мексиканского правого защитника за 4 млн евро, либо об аренде с правом выкупа за 5 млн евро. Кроме того, Блаугранас согласовали контракт с самим футболистом. "Барселона" обратилась в ФИФА с просьбой зарегистрировать трансфер, ведь переходу Хулиана помешал компьютерный сбой, однако в Федерации ответиили отказом.

Добавим, в прошлом сезоне МЛС 21-летний игрок сборной Мексики Араухо забил гол и отдал 5 ассистов в 40 матчах за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ранее сообщалось, что в МЛС из чемпионата Украины перешел защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. К слову, украинцы раскритиковали переход украинского футболиста в зарубежный чемпионат во время войны.