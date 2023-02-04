"Барселона" провалила трансфер футболіста, спізнившись на 18 секунд

У каталонському клубі заявили про комп’ютерний збій

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не дозволила "Барселоні", жіноча команда якої встановила неймовірне досягнення, підписати захисника "Лос-Анджелес Гелаксі" Хуліана Араухо через затримку у поданні документів.

Про це повідомляє mundodeportivo. За інформацією джерела, каталонський клуб запізнився на 18 секунд із реєстрацією гравця.

Повідомляється, що "Барса" домовилася про трансфер мексиканського правого захисника за 4 млн євро, або про оренду з правом викупу за 5 млн євро. Крім того, Блаугранас узгодили контракт із самим футболістом. "Барселона" звернулася до ФІФА з проханням зареєструвати трансфер, адже переходу Хуліана завадив комп’ютерний збій, проте у Федерації відповіли відмовою.

Додамо, минулого сезону МЛС 21-річний гравець збірної Мексики Араухо забив гол і віддав 5 асистів у 40 матчах за "Лос-Анджелес Гелаксі".

Раніше повідомлялося, що у МЛС з чемпіонату України перейшов захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов. До речі, українці розкритикували перехід українського футболіста до закордонного чемпіонату під час війни.