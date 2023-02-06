Ексфутболіст "Дніпра" перейшов на бік окупантів

Ігор Бездольний працює у Херсонській області

Колишній футболіст "Дніпра", "Зорі" та "Миколаєва" Ігор Бездольний співпрацює з російськими окупантами. Раніше ексгравець "Дніпра" Роман Зозуля побажав росіянам горіти у пеклі після обстрілу Краматорська.

Як повідомляє сайт NovaMedia, 45-річний Бездольний перед початком повномасштабної війни працював тренером аматорського клубу "Хлібороб" у Херсонській області.

Наразі Ігор Бездольний активно співпрацює з ворогами, яких знайомив зі спортивною інфраструктурою на території окупованої Херсонської області.

Цікаво, що на сайті футбольного клубу "Ялта", що базується в окупованому Криму, Бездольний значиться помічником головного тренера та має російське громадянство.

Нагадаємо, що колишній гравець луганської "Зорі" Ігор Калінін отримав російський паспорт.

Раніше Зозуля пообіцяв ловити росіян у кожному куточку планети після обстрілу Дніпра. Також футболіст не стримав емоцій, почувши нові жарти Петросяна. Нагадаємо, Роман емоційно відреагував на масштабний обстріл України напередодні Нового року.