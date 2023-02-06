Сім’ю Андрія Пятова звинуватили у зберіганні наркотиків: що їм загрожує

Дружина футболіста розповіла про сусідські війни

Дружина воротаря донецького "Шахтаря" Андрія Пятова поскаржилася на погане ставлення до них сусідів. За словами Юлії, родина зараз мешкає за кордоном. Але в якій країні жінка не уточнює. Раніше Пятова скаржилася, що до них погано ставляться кияни.

За словами Пятової, вже під час першого знайомства мешканці будинку зустріли її сім’ю жахливо. З перших секунд сусід почав кричати через те, що діти залишили у під’їзді самокати. Мовляв, це суперечить протипожежній безпеці, цитує дружину футболіста "Спорт24".

Потім сусіди продовжили скаржитися на Пятових через те, що їхні четверо дітей надто галасливі. Мовляв, вони лякають собаку, який живе поряд, той починає гавкати і це турбує інших мешканців будинку. Юлія визнає, що діти в неї енергійні, проте укладаються спати після дев’ятої години вечора. Тобто, не порушують правила громадського порядку.

А тепер сусіди поскаржилися, що Пятови влаштовують гучні вечірки та зберігають удома наркотики. Орендодавець попросив Пятових адаптуватися до нових умов життя, інакше він їх виселить.

Раніше ми писали, що Андрій Пятов попрощався зі збірною України після того, як побив рекорд Шовковського.