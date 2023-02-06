Семью Андрея Пятова обвинили в хранении наркотиков: что им грозит

Супруга футболиста рассказал о соседских войнах

Жена вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова пожаловалась на плохое к ним отношение соседей. По словам Юлии, семья сейчас живет за границей. Но в какой стране, женщина не уточняет. Ранее Пятова жаловалась, что к ним плохо относятся киевляне.

По словам Пятовой, уже во время первого знакомства жители дома встретили ее семью ужасно. С первых секунд сосед начал кричать из-за того, что дети оставили в подъезде самокаты. Мол, это противоречит противопожарной безопасности, цитирует супругу футболиста "Спорт24".

Затем соседи продолжили жаловаться на Пятовых из-за того, что их четверо детей слишком шумны. Мол, они пугают собаку, которая живет рядом, та начинает лаять и это беспокоит других жильцов дома. Юлия признает, что дети у нее энергичные, однако укладываются спать после девяти часов вечера. То есть не нарушают правила общественного порядка.

А теперь соседи пожаловались, что Пятовы устраивают громкие вечеринки и хранят дома наркотики. Арендодатель попросил Пятовых адаптироваться к новым условиям жизни, иначе он их выселит.

Ранее мы писали, что Андрей Пятов попрощался со сборной Украины после того, как побил рекорд Шовковского.