Юный футболист купил арбитру очки: тот не увидел пенальти

12-летний игрок потроллил судью матча

На детском турнире по мини-футболу в белорусских Барановичах, произошел курьезный случай. 12-летний футболист, не согласный с работой судьи, купил тому очки. Ранее в Испании арбитр засчитал гол, забитый не по правилам.

Как пишет Intex-press, в матче судья не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

"Матч за выход из группы. Последние минуты игры с хозяевами. 1:1. Наш парень выбегает один на один, обводит вратаря, но тот хватает его за ногу руками и валит на паркет. Мяч укатывается за линию. Судья (явно местный мужчина) показывает удар от ворот и говорит сакральное для таких случаев: "А я не видел". Хотя видели все в зале", — написал представитель команды "Сморгонь" в соцсетях.

После чего, 12-летний вратарь сморгонской команды пошел в магазин и купил очки для рефери. Но тот больше в зали не появлялся.

Ранее мы писали, что впервые в истории футбола была показана белая карточка. Произошло это в Кубке Португалии. Мы также сообщали, что в Испании арбитр остановил матч из-за оскрблений Романа Зозули.