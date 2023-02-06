Від поштовхів усі прокинулися та злякалися: українка пережила землетрус у Туреччині

Дар’я Лопатецька мала брати участь у тенісному турнірі

У понеділок, 6 лютого, потужний землетрус стався у Туреччині. Його епіцентр був у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Наступні п’ять були слабкішими, але досить сильними для серйозних руйнувань. Вже відомо про тисячі загиблих та поранених.

Усі спортивні змагання у країні скасовано. У тому числі, тенісний турнір серії ITF, у якому мала брати участь українка Дар'я Лопатецька. На момент землетрусу наша тенісистка була вже у Туреччині.

"У нас у готелі ми відчули поштовхи, — розповіла BTU Лопатецька. — У цьому готелі також багато футболістів та тренерів київського "Динамо". Усі прокинулися, трошки злякалися, але у нас поки що все добре, у нас ніхто не постраждав. Сьогодні я винна була грати, але всі матчі скасовано".

Раніше повідомлялося, що український тенісист не потис руку росіянину після закінчення матчу.

Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами стикається на лінії фронту.