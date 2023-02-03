Знайшли прецедент! Стало відомо, чому МОК раптово захотів повернути росію на Олімпіаду

Тенісний матч українки проти росіянки МОК розглядає як прецедент

У п’ятницю, 3 лютого, триває ХХХІХ позачергова Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету (НОК) України, на якій вирішується питання потенційного бойкоту Ігор у Парижі у разі допуску росіян на Олімпіаду.

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів на Генасамблеї, чому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче повернути росіян та білорусів на міжнародні турніри, включаючи Олімпійські ігри, повідомляє прес-служба НОК України у YouTube. Функціонер також зазначив, що бойкот ОІ з боку України стане крайнім заходом, щоб не допустити цього.

Гутцайт додав, що МОК вважають, що українці можуть без ексцесів змагатися проти росіян, а як аргумент Комітет наводить матч українки Катерини Байндль з росіянкою Камілою Рахімовою на Australian Open-2023 (7:5, 6:7, 6:1). Президент НОК України хотів почути пояснення представника Федерації тенісу України, однак того не було на онлайн-зв’язку.

"Ціна життя українців – найвища цінність і ми не маємо права на компроміс, коли гинуть наші спортсмени, наші друзі, жінки та діти, коли щодня бомблять українські міста та села – гинуть тисячі українців. Ми повинні всі об’єднатися та боротися проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. На мою особисту думку, якщо наші зусилля не дозволять цього зробити, крайнім заходом буде бойкотування Олімпійських Ігор", — заявив Гутцайт.

Нагадаємо, на матчі Байндль — Рахімова стався скандал через прапор рф. Після інциденту організатори Турніру Великого Шлему заборонили російські та білоруські прапори на трибунах. Згодом сербські фанати Новака Джоковича провели акцію на підтримку російської агресії в Україні, використовуючи перевернуті прапори Сербії.