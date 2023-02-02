У Білому домі підтримують ініціативу МОК щодо допуску росіян до Олімпійських ігор

У США вважають, що російські спортсмени мають змагатися на міжнародних турнірах, але у нейтральному статусі

Спортсмени з рф та Білорусі не повинні змагатися під прапорами своїх держав, якщо їх допустять до Олімпіади в Парижі, яка відбудеться 2024 року. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет запропонував повернути представників країн-агресорів до міжнародних змагань без національної атрибутики.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Bloomberg. За її словами, на турнірах за участю росіян та білорусів не має бути символіки цих держав.

"У випадках, коли спортивні організації та організатори змагань, такі як Міжнародний олімпійський комітет, вирішують дозволити спортсменам з росії та Білорусі брати участь у спортивних змаганнях, має бути цілком зрозуміло, що вони не представляють російську чи білоруську державу", — сказала Жан-П’єр.

Нагадаємо, після заяви МОК Національний олімпійський комітет (НОК) України пригрозив бойкотом Олімпійських ігор-2024, якщо до змагань буде допущено представників країн-агресорів. Президент України Володимир Зеленський розкритикував МОК, а той у відповідь лише звинуватив офіційний Київ у "наклепі".

Раніше повідомлялося, що одразу чотири європейські країни виступили проти МОК у питанні допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів.