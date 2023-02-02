Чотири країни виступили проти МОК у питанні допуску росіян

Цивілізований світ категорично проти повернення російських атлетів у світовий спорт

Міністри спорту Польщі, Латвії, Литви та Естонії звернулися до міжнародних спортивних організацій та федерацій через можливе повернення росіян та білорусів у міжнародні змаганея. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що хоче повернути атлетів із країн-агресорів у світову спортивну сім’ю, але з кількома обмеженнями.

Спільна заява міністрів опублікована на офіційному сайті Міністерства освіти науки та спорту Литви. У ньому чиновники чотирьох країн пояснюють, що російський спорт є лише частиною пропагандистської машини рф, а тому атлети з цієї країни не повинні бути допущені до міжнародних змагань. Польща та країни Балтії закликають не знімати санкції з російських та білоруських спортсменів до закінчення війни в Україні.

"Ми, міністри спорту Естонії, Латвії, Литви та Польщі, дякуємо спортивному руху за солідарність з українським народом і за підтримку, яку ви надаєте всім українським спортсменам, тренерам, спортивному персоналу після початку масованої військової атаки з боку Росії.

Ми, міністри спорту країн Балтії та Польщі, засуджуємо намагання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути на міжнародні змагання спортсменів країн-агресорів Росії та Білорусі. У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили, щоб посилити підтримку України в її боротьбі проти агресивної війни Росії, яку підтримує її союзник Білорусь, і запровадити додаткові санкції проти Росії як держави спонсора тероризму, МОК починає пошук способів для участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми в Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України", — йдеться у повідомленні на сайті литовського Міністерства.

Після гучної заяви МОК Національний олімпійський комітет (НОК) України оголосив, що бойкотуватиме Олімпійські ігри-2024, якщо до змагань буде допущено представників країн-агресорів. Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії МОК, проте організація лише звинуватила офіційний Київ у "наклепі".