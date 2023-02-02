Четыре страны выступили против МОК в вопросе допуска россиян

Цивилизованный мир категорически против возвращения российских атлетов в мировой спорт

Министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к международным спортивным организациям и федерациям из-за возможного возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям. Накануне Международный олимпийский комитет объявил, что хочет вернуть атлетов из стран-агрессоров в мировую спортивную семью, но с несколькими ограничениями.

Совместное заявление министров опубликовано на официальном сайте Министерства образования науки и спорта Литвы. В нем чиновники четырех стран объясняют, что российский спорт является лишь частью пропагандистской машины рф, а потому атлеты из этой страны не должны быть допущены к международным соревнованиям. Польша и страны Балтии призывают не снимать санкции с российских и белорусских спортсменов до окончания войны в Украине.

"Мы, министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, благодарим спортивное движение за солидарность с украинским народом и за поддержку, которую вы оказываете всем украинским спортсменам, тренерам, спортивному персоналу после начала массированной военной атаки со стороны россии.

Мы, министры спорта стран Балтии и Польши, осуждаем попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть на международные соревнования спортсменов стран-агрессоров России и Беларуси. В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против агрессивной войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государства спонсора терроризма, МОК начинает поиск способов для участия спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины", — гласит сообщение на сайте литовского Министерства.

После нашемувшего заявления МОК Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил, что будет бойкотировать Олимпийские игры-2024, если к соревнованиям будут допущены представители стран-агрессоров. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия МОК, однако организация лишь обвинила официальный Киев в "клевете".