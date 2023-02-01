Українка вистрибнула на "срібло" на турнірі у Чехії (відео)

Наша спортсменка ударно розпочала сезон у закритих приміщеннях

Новий легкоатлетичний сезон набирає обертів. Після блискучого старту української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх у Німеччині медаль у Чехії виборола її колега Юлія Чумаченко.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. За інформацією джерела, Юлії підкорилася висота 1,87 м, яка принесла їй друге місце на міжнародному турнірі "Sokol Nehvizdy Grand Prix", що проходив у рамках Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver у Чехії.

"Наші вітання!" — йдеться у повідомленні від НОК України. Крім того, Комітет опублікував відео "срібного" стрибка Юлії.

Нагадаємо, днями 28-річна Чумаченко виграла турнір серії World Athletics Indoor Tour Bronze у Кладно (Чехія). Там Юлія встановила рекорд змагань, перестрибнувши планку на висоті 1,89 м. Крім того, медалі минулого уїк-енду завоювали стрибуни у висоту Ірина Геращенко та Катерина Табашник, а також Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра.

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