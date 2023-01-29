Чотири "золота" у двох дисциплінах: українські легкоатлети підкорюють Європу

Українці блискуче виступають на турнірах у Європі

Урожайними на нагороди виявилися вихідні для наших представників у легкій атлетиці. Напередодні блискуче стартувала в сезоні українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook. На рахунку наших спортсменів 4 золоті нагороди.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала переможницею на міжнародному турнірі у Нанті (Франція), що проходив у рамках World Athletics Indoor Tour Bronze. Ірині підкорилася висота 1,93 м, що є рекордом турніру.

У цій же серії на турнірі в Кладно (Чехія) із рекордом змагань тріумфувала українка Юлія Чумаченко, яка перемогла у секторі для стрибків у висоту, показавши результат 1,89 м.

Ще одна стрибунка у висоту Катерина Табашник із результатом 1,86 м виграла золоту медаль на турнірі у Сабаделі (Іспанія). На цих же змаганнях у штовханні ядра переміг українець Роман Кокошко, який показав свій найкращий результат у кар’єрі у приміщенні (21 м).

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український легкоатлет.

Нагадаємо, в січні росія вбила відомого тренера з легкої атлетики.