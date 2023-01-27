У боях за Україну загинув легкоатлет-чемпіон

Спортсмену було лише 22 роки

У середу, 25 січня, на фронті загинув український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук. Раніше у боях за батьківщину життя віддав відомий український фігурист Дмитро Шарпар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконувач обов’язків президента федерації легкої атлетики України Євген Пронін. Він зазначив, що зовсім недавно Володимир виступав у легкоатлетичних секторах.

"У боях за Україну загинув наш легкоатлет, багатоборець і справжній герой Володимир Андрощук! Ще буквально нещодавно ми бачили Володимира у легкоатлетичних секторах. Щирі співчуття родині, друзям та близьким. Слава всім спортсменам, які загинули за свободу України! Слава всім українським героям!" — написав Пронін.

Андрощук, якому 10 січня виповнилося 22 роки, неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. У 2019 році Володимир переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U20. Легкоатлет захищав Україну на Бахмутському напрямі.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Також на цьому напрямі російські окупанти вбили відомого активіста Революції Гідності Олега Юрченка.