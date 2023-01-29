Четыре "золота" в двух дисциплинах: украинские легкоатлеты покоряют Европу

Украинцы блестяще выступают на турнирах в Европе

Урожайными на награды оказались выходные для наших представителей в легкой атлетике. Накануне блестяще стартовала в сезоне украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook. На счету наших спортсменов 4 золотые награды.

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала победительницей на международном турнире в Нанте (Франция), проходившем в рамках World Athletics Indoor Tour Bronze. Ирине покорилась высота 1,93 м, что является рекордом турнира.

В этой же серии на турнире в Кладно (Чехия) с рекордом соревнований триумфовала украинка Юлия Чумаченко, которая победила в секторе для прыжков в высоту, показав результат 1,89 м.

Еще одна прыгунья в высоту Екатерина Табашник с результатом 1,86 м выиграла золотую медаль на турнире в Сабаделе (Испания). На этих же соревнованиях в толкании ядра победил украинец Роман Кокошко, показавший свой лучший результат в карьере в помещении (21 м).

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский легкоатлет.

Напомним, в январе рф убила известного тренера по легкой атлетике.